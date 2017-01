Ecco come i quotidiani leggono la sfida di Coppa Italia di ieri sera tra Lazio e Genoa.

Per la Gazzetta dello Sport il titolo è "Lazio in altalena. Poker-incubo ancora per il Genoa". La rosa poi prosegue descrivendo brevemente l'andamento dell'incontro: "Aprono Djordjevic e Hoedt, poi gli acuti di Pinilla e Pandev. Milinkovic e Immobile entrano e decidono".



Il Secolo XIX dedica un occhiello in prima pagina alla sfida dell'Olimpico: "Genoa, palo dopo la rimonta e in Coppa avanza la Lazio". Nelle pagine interne campeggia invece un "Peccato Capitale" seguito dal sottotitolo "Il Genoa rimonta da 0-2: gioiello di Pinilla e tocco di Pandev. Palo di Ocampos, poi la Lazio va con Milinkovic e Immobile".



Di "un Genoa da pallottoliere" parla invece l'edizione genovese di Repubblica. Che poi prosegue: "Lampi di Pinilla e Pandev, poi il crollo all'Olimpico". "A Roma la sfida di Coppa Italia contro la Lazio finisce 4-2. Inizio disarmante per il Grifo. Lamanna para un rigore e Ocampos spara sul palo il vantaggio. Ma la squadra latita"