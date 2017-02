In caso Lazio lavoro di scarico per chi ha disputato dal primo minuto il match di ieri sera contro il Milan, sessione completa per il resto del gruppo. Apertura di seduta con riscaldamento tecnico-atletico, seguito da torello a tre colori e successiva fase di corsa intermittente. Chiusura di allenamento con doppia partitella a campo ridotto con tocchi a scalare.Domani è in programma una seduta pomeridiana.