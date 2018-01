Lazio vigile sul mercato dei difensori, ma deve stare attenta alla concorrenza. Agguerrita, di primo livello, importante. La società biancoceleste sta ancora aspettando di ricevere risposta definitiva da Stefan de Vrij. Il difensore olandese ha preso ancora tempo, si è promesso alla Lazio ma subisce il pressing forte dell'Inter delle ultime ore. Tutto da stabilire il suo destino, ancora niente di ufficiale.



CONCORRENZA ALTA - In attesa di buone nuove sul fronte Stefan de Vrij, la Lazio continua a monitorare il mercato. I nomi sono molti, con caratteristiche molto diverse: Subotic, Simunovic, Marcano, Reyes e adesso anche de Ligt, classe ’99 di proprietà dell’Ajax. Per un olandese che parte, potrebbe arrivarne un altro. Peccato che sul talento dei Lancieri non ci sia solo Tare, ma i dirigenti di quasi tutte le big del continente. Su tutte, come riportato da ‘AD’, spicca l'interesse forte, fortissimo l'interesse del Bayern Monaco. La Lazio dovrà muoversi con astuzia se vuole avere la meglio e portare a casa uno dei migliori prospetti del calcio europeo.