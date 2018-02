Lazio, hai un altro giovane in rampa di lancio. Inzaghi ha scelto, vuole valorizzare un altro ragazzo del vivaio biancoceleste. La lista di chi è riuscito a trovare spazio è lunga: Strakosha e Luiz Felipe (ex Salernitana), Murgia e Miceli, il tecnico ha la voglia e la determinazione necessaria per lanciare i giovani e seguirne la crescita. E ora un altro ragazzo è pronto a crescere con il mister.



VIVAIO MON AMOUR - L'estremo difensore Guido Guerrieri, classe '96, ce l'ha fatta: è ufficialmente il secondo portiere della Lazio, dietro Strakosha. Come riporta il Corriere dello Sport, Guido sta conquistando stima e rispetto all'interno della rosa. Qualche mese fa è arrivato il rinnovo fino al 2021, un grande segnale di stima e fiducia da parte della dirigenza. Che nel mercato di gennaio non è intervenuta sul mercato, proprio perché ritiene di avere già in rosa il suo secondo portiere. Ieri l'ennesimo gradino: Vargic è stato escluso dalla lista Uefa, è Guerrieri il secondo di Strakosha. L'ennesimo giovane in rampa di lancio in casa Lazio.