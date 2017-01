Wesley Hoedt, difensore della Lazio, parla a Rai Sport dopo la vittoria in Coppa Italia contro l'Inter: "Abbiamo sofferto un po' ma abbiamo avuto tante occasioni. Abbiamo fatto solo un gol dopo tanti contropiede, nel secondo tempo abbiamo sofferto ma siamo felici di avere vinto. Alla Lazio sono felice, poi il calciomercato c'è sempre. Non ho giocato tantissimo, ma sono cresciuto tantissimo. Tutti dicono che con le big non ci siamo mai, oggi però si è visto che siamo una grande squadra e che se ci comportiamo bene facciamo bene. Adesso guardiamo al Pescara, dopo la sconfitta col Chievo dobbiamo ricominciare a vincere in campionato. L'Inter ha tanti attaccanti forti, ma Mauro Icardi è un fuoriclasse; ma alla fine abbiamo vinto meritatamente".