A cena, per festeggiare una buona fetta di presenze in campionato ed il suo compleanno. Ieri sera Hoedt si è concesso una cena tra intimi amici ed il suo connazionale Stefan De Vrij, per festeggiare con loro vittoria contro il Bologna da titolare e ricevere gli auguri di buon compleanno. La sua è una parabola ascendente: a gennaio era stato vicino alla cessione, con qualche mal di pancia per via di alcune panchine di troppo. Piano piano si è ritagliato sempre più spazio, e il mercato sembra dimenticato.