L'urna di Montecarlo consegna alla Lazio il suo girone (K) per l'Europa League 2017/18: ecco formazione tipo, stella e cammino degli avversari dei biancocelesti. L'urna della seconda fascia consegna alla Lazio il Nizza, appena eliminato ai playoff di Champions dal Napoli. Dalla terza fascia invece arriva lo Zulte Waregem, mentre dall'ultima fascia arriva il Vitesse.





NIZZA



La formazione tipo (4-2-3-1): Cardinale; Sarr, Le Marchand, Dante, Souquet; Seri, Koziello; Lees Melou, Sneijder, Saint-Maximin; Balotelli.



La stella: contro il Napoli ha deluso e si è preso i rimproveri di Lucien Favre, ma il giocatore più importante resta Mario Balotelli. Nell'annata che porta al Mondiale di Russia, l'attaccante italiano ha scelto di restare a Nizza per guadagnarsi la chiamata di Ventura. A fargli compagnia è arrivato l'eroe del Triplete dell'Inter 2010, Wesley Sneijder.



Il cammino: il Nizza è qualificato per la fase a gironi dell'Europa League dopo essere stato eliminato dal Napoli nei playoff di Champions con un doppio 2-0. In Ligue 1 sono arrivate due sconfitte nelle prime due giornate, mentre nell'ultima partita, contro il Guingamp, è arrivata una vittoria.





ZULTE WAREGEM



La formazione tipo (4-2-3-1): Leali; de Fauw, Heylen, Baudry, Hamalalnen; Doumbia, de Sart; de Pauw, Coopman, Kaya; Olayinka.



La stella: anche in questo caso, c'è un po' di Italia ad affrontare la squadra di Simone Inzaghi. Nicola Leali - in panchina nelle prime uscite - ha scelto di ripartire dal Belgio dopo la stagione all'Olympiacos. La Juventus lo ha mandato in prestito con diritto di riscatto allo Zulte Waregem, dove lo scorso anno aveva giocato Luca Marrone.



Il cammino: arrivato sesto in classifica nel campionato belga, lo Zulte Waregem si è qualificato all'Europa League vincendo la coppa del Belgio. In questa sagione è arrivata la sconfitta per 2-1 contro l'Anderlecht nella Supercoppa del Belgio, mentre in campionato lo Zulte ha collezionato tre vittorie su quattro partite.





VITESSE



La formazione tipo: (4-3-3): Pasveer; Dabo, Kashia, Kruiswijk, Buttner; Bruns, Serero, Foor; Rashica, Matavz, Linssen.



La stella: al fianco di una vecchia conoscenza della Serie A come Matavz, è Milot Rashica il pericolo numero uno per la Lazio. L'esterno kosovaro classe '96 è stato inseguito sul mercato anche dal Napoli, alla ricerca di un vice Callejon.



Il cammino: anche il Vitesse si è qualificato all'Europa League vincendo la coppa nazionale lo scorso anno: 2-0 all'AZ Alkmaar il risultato della finale. Sconfitto ai rigori dal Feyenoord nella Supercoppa d'Olanda, il Vitesse è ripartito con due vittorie su due nella nuova stagione di Eredivisie.