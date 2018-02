Per Radu la partita contro lo Steaua era un derby, carico di aspettative. Lo ha vissuto in panchina, teso, con gli occhi fissi sul campo, dove la sua Lazio veniva battuta dai rivali di sempre. Immobile peggio: è entrato, nervoso, non è riuscito a cambiare il match, ha litigato con tutti, allenatore della squadra di casa compreso. Ma in curva dello Steaua è comparso uno striscione curioso, quasi fuori luogo, che ha incuriosito molti fan biancocelesti, e che recitava: “Grazie Radu e Immobile”. Cosa è successo?





STRISCIONE STEAUA LAZIO – Come riportano in Romania, Radu e Immobile avrebbero donato le loro maglie per aiutare un fan della Steaua Bucarest molto malato. I supporters della squadra rumena hanno voluto ringraziare i giocatori biancocelesti per il bellissimo gesto. Oltre le rivalità sportive, quel bel gesto non poteva passare inosservato.