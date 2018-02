Il Var non va giù alla Lazio. Dopo le proteste degli ultimi mesi di Simone Inzaghi e Igli Tare, questa volta a prendere posizione contro i presunti torti arbitrali subiti in questo campionato sono i tifosi biancocelesti. Il Comitato dei Consumatori della Lazio, infatti, ha avviato una raccolta firme per promuovere una class action nei confronti dell'Aia, l'Associazione italiana arbitri. Una campagna che ha fin qui raccolto un migliaio di adesioni via mail e che ieri, davanti a un notaio, ha visto la presenza di circa 250 persone.



LE PARTITE CONTESTATE - Come riporta il Corriere dello Sport, se il giudice ordinario darà ragione al comitato, la class action contesterà "l'erronea applicazione del protocollo Var nelle partite con Roma, Fiorentina, Sampdoria, Torino, Inter e Milan, in cui la Lazio è stata danneggiata".