I tifosi della Lazio pronti alla causa contro gli arbitri. Come spiega il Corriere dello Sport, la class action contro l’AIA che stanno portando avanti non ha praticamente precedenti. I promotori (l’avv.Mignogna e Pasquale Trane) hanno fin qui raccolto 600 adesioni, il prossimo 6 gennaio chiuderanno l’elenco per poi presentare formalmente l’istanza al Tribunale di Roma. Per la prima volta un’azione legale collettiva porterà i sostenitori a chiedere tutela in quanto consumatori (abbonati allo stadio o alle pay per view) in merito agli errori che sono stati fatti nel derby, contro la Fiorentina ed il Torino. L'avv. Mignogna spiega: “L’obiettivo, complicato ma non impossibile, sarà ottenere l’annullamento su tali basi degli atti e delle refertazioni arbitrali che determinerebbero automaticamente la nullità dell’omologazione delle suddette partite”. Difficile prevedere l'esito della contesa, sicuramente alla classe arbitrale non piace quest'elemento.