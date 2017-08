Inzaghi lo ha chiesto a gran voce: l'erede di Keita va trovato, e in fretta. I nomi che circolano, in questi giorni intensi di calciomercato per la Lazio, sono molti. Il sostituto di Keita dovrebbe essere in grado di inserirsi in poco tempo ed avere un grande impatto sulla squaddra. Uno dei profili valutati dal ds Tare è M'Baye Niang. L'esterno d'attacco è seguito da vicino da Spartak Mosca e Torino, ma Lotito potrebbe decidere di sfruttare il canale preferenziale, dopo la buona riuscita dell'affaire Biglia.