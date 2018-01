Inzaghi guarda il calendario e pensa a come gestire la sua rosa. La Lazio ha un calendario fitto, ha bisogno di tutti i suoi effettivi per ripartire nel 2018 con il piede giusto. A fine mese l'aspetta la doppia trasferta di Milano: due gare consecutive contro il Milan, tra il 27 e il 31 del mese, campionato e Coppa Italia, una specie di replay. La lista di chi spera in un minutaggio superiore è lunga: Basta, Wallace, Felipe Anderson, Nani, Caicedo, Murgia, Lukaku e Patric sperano in un minutaggio superiore nella seconda parte della stagione. Fino ad ora sono stati utilizzati 23 giocatori in campionato, compreso Mauricio, mentre non sono mai stati impiegati Pedro Neto e Bruno Jordao. I due portoghesi sperano di trovare l'esordio nel 2018: sono i veri oggetti misteriosi del mercato estivo, ora devono essere valorizzati. In Europa League, invece, Inzaghi ha utilizzato 26 giocatori: bisogna aggiungere il secondo portiere Vargic, Luca Crecco e Alessio Miceli.