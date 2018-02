Che per Stefan Radu quello di stasera contro l'FCSB sia una specie di derby, sembra abbastanza chiaro. Il suo passato alla Dinamo in Romania non viene dimenticato, è un idolo in patria. Oramai è a Roma da anni, è uno dei senatori dello spogliatoio di Inzaghi, ma nel suo cuore c'è ancora posto per la Dinamo Bucarest.



MILLE BIGLIETTI - Per ricevere maggior sostegno, proprio Radu è stato al centro di un'iniziativa piuttosto singolare. A poche ore dall'inizio di FCSB-Lazio, secondo quanto appreso da ‘digisport.ro’, Radu avrebbe infatti acquistato la bellezza di mille biglietti per la gara di stasera all’Arena Nationala. Destinatari? Non solo amici e parenti. Radu avrebbe regalato i biglietti proprio ai suoi vecchi tifosi della Dinamo Bucarest, che diventerebbero, in questo modo, 'alleati' per una sera con i supporter biancocelesti provenienti da Roma. 1000 voci in più sugli spalti per la Lazio di Inzaghi, che proveranno a contrastare il tifo dei 30mila supporter dell'ex Steaua che si raduneranno per la gara di stasera.