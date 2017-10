Albania-Italia è già finita negli archivi, grazie alla rete di Candreva la nazionale azzurra è riuscita a diventare testa di serie ai playoff per staccare il pass per Russia 2018. Intervenuto ai microfoni di Supersport, il ds Tare ha commentato la situazione del calcio albanese, e ha puntato il dito verso un giocatore in particolare: “La Nazionale dell’Albania ha alcuni calciatori che hanno tutte le carte in regola per giocare in club più blasonati rispetto a quelli in cui attualmente giocano, a volte si tratta di una questione di fortuna. Ad esempio Sokol Çikalleshi mi piace. Gioca nello stesso ruolo che interpretavo io, è un calciatore potente e vede bene la porta. Non capisco come sia possibile che, viste le sue qualità, continui a giocare in campionati di secondo livello”.