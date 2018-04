In casa Lazio è lui l'attaccante dei record, l'uomo capace di trascinare la squadra oltre le proprie possibilità, in una folle corsa Champions League, vicina alle semifinali di Europa League. In casa Lazio Ciro Immobile è sinonimo di gol, l'attaccante ex Siviglia si prende anche i complimenti di Bruno Giordano, in un'intervista a Leggo, che dichiara: “Ciro sta vivendo un’annata fantastica, da protagonista assoluto. Difficile accostarlo ad attaccanti del passato perché i tempi sono cambiati: non ha la mia tecnica ma abbiamo una cosa che ci accomuna: la stessa tigna. Lui è come me, non molla mai fino all’ultima goccia di sudore”.



SFIDA CHAMPIONS - La Lazio è in piena lotta Champions, Giordano racconta le sue sensazioni: “E’ una lotta davvero strana: due settimane fa pensavo che la Roma stesse dentro al 90%, poi la Lazio l’ha recuperata. All’inizio si dava per scontato che le prime cinque potessero perdere punti con le medio-piccole invece i biancocelesti hanno perso con il Genoa, Inter e Roma hanno pareggiato con Crotone e Bologna. Alla luce di questo la media punti si è abbassata: con 80 punti vai in Champions. Europa League? La finale per la Lazio non è un miraggio ma sarà importante passare questo turno: l’Atletico di Simeone rimane la favorita”.