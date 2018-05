Il dott. Rodia, medico sociale della Lazio, ha parlato delle condizioni di Immobile ai microfoni della radio ufficiale del club biancoceleste: "Ci vuole il tempo debito per avere esami strumentali affidabili. Ciro ha effettuato il terzo accertamento che ha confermato il dubbio iniziale: lesione di primo grado a carico del bicipite femorale della coscia destra. É stato sottoposto alle cure del caso, sta seguendo un protocollo specifico sia la mattina che il pomeriggio. Sarà monitorato per tutta la settimana. La prognosi è di 15/20 giorni per il momento. In campo contro l'Inter? É un'ipotesi, vedremo l’evoluzione”.



SU RADU - "A Torino ha riportato una contrattura all’adduttore breve della coscia destra. Gli esami non hanno riscontrato lesioni ulteriori. É stato sottoposto a un trattamento specifico. La prossima settimana sarà importante per capire l’evoluzione".



SU PAROLO - "Sta continuando il protocollo personalizzato, c’è un miglioramento e a inizio prossima settimana ci saranno ulteriori controlli".



SU LUIS ALBERTO - "Siamo alla fine della stagione, ci sono delle scorie e un accumulo di fatica. É importante correre dei rischi calcolati valutando la situazione di classifica. Luis Alberto stamattina non si è allenato coi compagni ma sta bene, sta seguendo un protocollo personalizzato per arrivare al meglio alle prossime sfide".