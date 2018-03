Il medico sociale della Lazio, il dott. Fabio Rodia, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: "Siamo tutti ottimisti, in questi giorni, prevediamo di far rientrare tutti in gruppo. Abbiamo tenuto in considerazioni gli impegni ravvicinati, abbiamo programmato un rientro progressivo e globale di tutta la rosa. Il vero infortunato su cui abbiamo dovuto lavorare è Lulic, per gli altri si trattava soltanto di qualche problemino".