La Lazio lavora sul mercato in uscita. Dopo l'arrivederci di Palombi, che è passato in prestito alla Salernitana per trovare più spazio, la dirigenza biancoceleste lavora sulle uscite. Mauricio al Benevento sembrerebbe essere saltato, il difensore brasiliano avrebbe altre offerte, ma nella squadra di De Zerbi potrebbe sbarcare un altro giocatore della squadra di Inzaghi.



DESTINAZIONE BENEVENTO - Luca Crecco è pronto a lasciare la Lazio. L’esterno biancoceleste ha dovuto lasciare il posto in rosa a Mauricio nel periodo di maggior emergenza difensiva. Ora vuole continuare nel suo percorso di crescita, continuare a migliorare e trovare continuità. Su di lui ci sono vari club di Serie B e due di A. Nella massima serie lo hanno cercato Hellas Verona e Benevento. Si preannuncia un vero e proprio duello di mercato in zona salvezza: sta a Luca Crecco scegliere la propria destinazione.