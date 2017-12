La Lazio punta tutto su Strakosha, e viene ricompensata da prestazioni importanti. Aspetta il risultato del derby di Milano per sapere chi sarà la sfidante in semifinale di Coppa Italia. E osserva gli sviluppi del mercato. In casa Milan continua a tener banco la questione legata a Donnarumma. Oramai ai ferri corti con ambiente e dirigenza, l'estremo difensore potrebbe prendere il largo già a gennaio. E il Milan potrebbe decidere di evitare un altro acquisto oneroso: come riportato da ‘pianetamilan.it’, si fa largo l’ipotesi Marchetti. Fuori dal progetto tecnico biancoceleste, è opzione low cost, potrebbe giocarsi il posto con Storari. Per ora è solo opzione di mercato, il destino di Marchetti è tutto da scrivere.