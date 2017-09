La Lazio ha dovuto fare a meno presto di Wallace nel corso della gara vinta per 4-1 contro il Milan. Uscito per infortunio al 12esimo del primo tempo, il difensore ha costretto i pagellisti a prendere decisioni drastiche per attribuirgli o meno un voto.



Particolare, tuttavia, è stato il commento al senza voto dato dal pagellista della Gazzetta dello Sport: "Si infortuna in 12 minunti, lasso di tempo troppo ristretto per attribuirgli un voto". Tutto normale? Certo se non fosse per il Post Scrittum con cui si rivolge a tutti gli amanti del fantacalcio: "PS, fantacalcisti, non rompete".