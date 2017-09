In un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport il preparatore della Lazio, il professor Ripert, analizza le cause degli infortuni nell'ultima partita di campionato contro il Napoli: "E’ una casualità che si verifichino due infortuni muscolari più l’affaticamento di de Vrij. Purtroppo è capitato in una partita così importante, ricca di tensioni emotive, a livello muscolare può incidere anche questo fattore. Si sono persi tanti liquidi per la tensione e possono sorgere problematiche muscolari. Basta è stato anche sfortunato, si è fatto male dopo un movimento innaturale, ricadendo in maniera scomposta".