La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato della Lazio. Il rinnovo di Lucas Biglia diventa la priorità della Lazio per il 2017. Il contratto del play argentino è in scadenza nel 2018, il presidente Lotito intende rinnovarlo almeno fino al 2020. Con una proposta che prevede praticamente di raddoppiare l’ingaggio attuale per arrivare ai tre milioni a stagione attraverso vari bonus. Da parte di Biglia è stata espressa la propria disponibilità a restare, ma la trattativa non è ancora entrata nel vivo. Ci sono diverse clausole da discutere, compresa quella legata al numero di presenze che fa prevedere alcune tensioni. Intanto, a metà gennaio, è atteso a Roma l’agente del giocatore, Enzo Montepaone. Potrebbe essere l’occasione per la svolta. In casa Lazio si confida in una rapida evoluzione. Il rinnovo del capitano darebbe nuove energie a una stagione che sta andando oltre le aspettative. Pertanto, si cercherà di evitare ogni braccio di ferro. Ma in caso di mancato rinnovo, appare scontato il divorzio in estate. Mercato: come vice Immobile, se partirà Djordjevic, resta Paloschi l’obiettivo, più complicata la pista per Eder.