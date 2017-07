Lavori in corso per la Lazio. La società biancoceleste vuole confermare quanto di buono fatto vedere nella scorsa stagione, in cui la squadra ha concluso al quinto posto, conquistando l'accesso alla fase ai gironi di Europa League. Il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Igli Tare sono molto attivi sul mercato per garantire a Simone Inzaghi una rosa all'altezza per il ritorno in Europa. Tema cruciale è quello relativo all'attacco, reparto in cui sono numerosi i nomi che gravitano intorno ai capitolini.



IN ENTRATA - Sono due gli attaccanti in corsa per occupare il posto da extracomunitario che con tutta probabilità verrà lasciato libero dalla cessione di uno tra Mauricio e Perea. Il primo è Caicedo, che attende solo il via libera dell'Espanyol per intraprendere la nuova avventura nella serie A. Il secondo è Azmoun, attaccante del Rubin Kazan, che vuole solo la Lazio. Resta da convincere il club russo, che ha rifiutato l'offerta di 15 milioni di euro più 3 di bonus. Ma la dirigenza biancoceleste segue con attenzione anche altri attaccanti. Uno di questi è Carlos Bacca, anche lui extracomunitario, per cui però c'è da battere la concorrenza del Marsiglia. Rimangono vive le piste che portano a Diego Falcinelli, tornato al Sassuolo dopo la salvezza sul filo di lana col Crotone, e a Eder, giocatore però entrato subito nelle grazie del neotecnico dell'Inter Luciano Spalletti. Secondo La Gazzetta dello Sport, i biancocelesti sarebbero interessati anche ad un altro attaccante nerazzurro: Stevan Jovetic, separato in casa alla Pinetina. Sembra per ora solo una suggestione quella che porta al nome di Brahimi del Porto.



IN USCITA - Anche sul fronte cessioni il ds Tare si sta dando da fare. La telenovela di mercato relativa a Keita Baldé sembra lontana dalla soluzione. Il giocatore ha rifiutato il rinnovo propostogli dalla società biancoceleste e il suco contratto scadrà il 30 giugno 2018. Il nazionale senegalese è nel mirino di Juventus e Inter, che per ora non hanno soddisfatto la richiesta di 25 milioni di euro formulata da Lotito. La Lazio ha già pronta l'alternativa al numero 14: Nicola Sansone, esterno del Villareal. Altro partente è Kishna, che potrebbe raggiungere l'ex compagno Cataldi al Benevento e per cui rimane alla finestra anche il Verona. Potrebbe partire, ma solo in prestito, Simone Palombi, classe '96, su cui ha messo gli occhi il Bari. Lontano da Formello sembra essere anche il futuro di Filip Djordjevic, eclissato da Ciro Immobile nell'ultima stagione.