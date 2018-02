, responsabile della comunicazione della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a LaLazioSiamoNoi prima del match contro il Napoli al San Paolo: “Questo è un momento importante. Non direi difficile, ma un momento di passaggio in cui la squadra, stanca dai troppi impegni, deve recuperare l’energia e la volontà giuste per combattere una partita impegnativa visto che il Napoli è la squadra che gioca il miglior calcio del campionato. E poi anche per riprenderci una certa rivincita rispetto alla partita d’andata, in cui la Lazio fu penalizzata da una serie di infortuni che azzopparono l’intera difesa. Il caso Anderson? Io credo che non si debba dire assolutamente nulla oltre quello che ha detto Inzaghi. Quella è una vicenda che va ridimensionata e tenuta nel suo ambito naturale che è quello dello spogliatoio e quindi non vedo cosa poter aggiungere a quanto detto dal tecnico".