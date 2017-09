Situazione di stop. Obiettivo: rinnovo di de Vrij. Prima dell'incontro con il Genoa, come riporta la Repubblica, il ds Tare si era sbilanciato, parlando di ""situazioni positive". Eppur non si muove: nell'ultimo incontro, andato in scena in Olanda, le parti non si sono particolarmente avvicinate: gli agenti del difensore (con il contratto in scadenza a giugno) hanno ribadito la loro richiesta di rinnovare fino al 2019, a più di 2 milioni di euro l’anno, con clausola rescissoria fissata a 25. Tutto ok per le prime due condizioni, sulla terza la Lazio ha la sua idea: 45 milioni di clausola, una forbice importante. Nessun passo avanti, nessun nuovo incontro fissato: se la Lazio dovesse decidere di scendere fino a 25 milioni, se ne potrebbe riparlare.