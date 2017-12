Nome nuovo per la difesa. La vicenda de Vrij è agli sgoccioli: il difensore, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe chiesto qualche giorno in più per riflettere, ma le sensazioni dalle parti di Formello sono negative. A giugno partirà, non ci sarà alcun rinnovo di comodo, lascerà la Lazio. Che sta valutando già alternative e possibili profili per sostituirlo. Il nome nuovo sul taccuino della società biancoceleste sarebbe quello di Diego Reyes, centrale difensivo classe 1992, di proprietà Porto. Come riportato dal quotidiano portoghese ‘A Bola’, infatti, il giocatore della nazionale messicana è in scadenza di contratto con la società a giugno 2018, vi ricorda qualcuno?, e starebbe valutando l’ipotesi di una nuova avventura. Anche perché con la maglia del Porto non ha trovato molto spazio. Ovviamente si tratterebbe di un'operazione da concretizzare a giugno. Reyes non è comunitario, la Lazio potrebbe muoversi su di lui solo quest'estate. de Vrij ancora non dà notizie ufficiali, ma la Lazio comincia a guardarsi intorno per sostituirlo.