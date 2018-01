Lazio, per de Vrij la situazione si complica. E più passano le ore, più sale il numero delle pretendenti. Inter e Barcellona si sono dimostrate le società più interessate a ingaggiare il difensore. Claudio Lotito e il d.s. Igli Tare si sono però spesi molto in questi mesi per intervenire soprattutto sul fronte giocatore: l’accordo di prolungamento sarebbe sulla base di un solo anno — fino al 2019 —con un aumento dello stipendio a 2,5 milioni all’anno e con l’inserimento della clausola rescissoria a 25 milioni. In questi giorni l'intoppo: il difensore è ancora convinto, la Seg, che ne gestisce il cartellino. sta ritardando la firma.



LA SCELTA - Per ringraziare la Lazio, de Vrij perderebbe cifre cospicue. I nerazzurri, che intenderebbero formare con lui e Milan Skriniar la coppia del futuro, avrebbero pronto un contratto quadriennale da 4 milioni all’anno. Il Barcellona attende: dal 1 febbraio tratterà con il giocatore. Il tempo passa, e non è un alleato: salgono le pretendenti, e il giocatore potrebbe cambiare idea, e squadra. Si è affacciato, negli ultimi giorni, come riporta la Gazzetta dello Sport, anche il Napoli: il difensore ha nicchiato, non c'è il suo gradimento totale. Le scelte sono altre, i contratti sul tavolo e le destinazioni gradite già delineate. E il tempo scorre, e non è un alleato della Lazio.