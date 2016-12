Un cinguettio piuttosto difficile da interpretare quello del procuratore di Keita Roberto Calenda. Posta su Twitter una foto dell'esistenza del suo assistito e chiosa: “Chi sa…sa”. Il senegalese, che dopo la gara contro l’Inter partirà per la Coppa d’Africa, è in scadenza nel 2018 ed ancora non ha raggiunto l’accordo per il rinnovo con la Lazio. La fumata bianca sembra lontana, se ne parlerà dopo la Coppa d'Africa, forse. Altrimenti potrebbe addirittura essere ceduto.