La Lazio cerca il vice de Vrij, si muove sul mercato e sonda le possibile alternative al difensore olandese. Tare guarda con attenzione al mercato brasiliano: vi ha già pescato in passato, potrebbe decidere di farlo ancora. Peccato che uno dei possibili nomi sulla lista si sia tirato fuori.



RINNOVO CON IL CLUB - Il difensore del Corinthians, Fabián Balbuena, ha deciso di rimanere in Brasile, come conferma in un’intervista riportata dai media brasiliani: "Penso che resterò, ma mancano ancora alcuni dettagli per il rinnovo”. L'annuncio del prolungamento sembra essere vicino, la scadenza a giugno autorizzava a pensare ad un trasferimento, tanto che il giocatore era stato accostato alla Lazio nell'ultima sessione di mercato. Nulla di vero: "I miei agenti si incontreranno a breve con la dirigenza per definire tutto – precisa ancora il giocatore –. Le falsità che ho sentito in questi giorni mi hanno fatto arrabbiare. Questo non è giusto perché poi i tifosi ci credono. Ho dovuto chiarire questo aspetto (attraverso un social network era circolata la voce di una richiesta di 4 milioni di euro a stagione per il rinnovo, ndr), ma ora sono tranquillo. Sono sempre stato chiaro circa la mia posizione. Non ho altro da dire”.