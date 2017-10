Altra vittoria per la Lazio, che ha battuto 3-1 il Nizza ipotecando il passaggio ai sedicesimi di Europa League. A fine partita, Ciro Immobile ha parlato a Sky Sport: "I complimenti di Caicedo nei miei confronti? Mi fanno piacere le sue parole perché è un giocatore intelligente, che sa sfruttare le occasioni giuste e si impegna al massimo anche se gioca meno. Con tre competizioni abbiamo bisogno di tutti, spero ora si sblocchi anche in campionato dopo i gol in Europa League. Oggi non abbiamo avuto il miglior approccio poi siamo stati bravi a rimetterla in piedi. Il mister ce lo aveva detto, l'ultimo step che ci mancava era mentale. Il colloquio con Balotelli? Mi ha chiesto come andava in Nazionale, che fa il tifo per noi e sarebbe contento se andassimo ai Mondiali. Higuain? Lui è stato pagato 90 milioni a 28 anni, non mi paragono a lui ma posso dire che si può sempre migliorare. Per me la Lazio è stata un'occasione troppo ghiotta per farmela sfuggire, per un attaccante qui il gioco è facile e io sono stato bravo a crederci e a lavorare tanto dopo anni difficili".