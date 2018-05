Immobile cerca il recupero lampo. Ha voglia di chiudere la stagione con ulteriore minutaggio, non riesce a credere di avere già concluso una cavalcata entusiasmante, che lo ha innalzato tra i migliori bomber d'Europa e ha lanciato la Lazio verso un posto in Champions.



RECUPERO LAMPO - Secondo il responso dei medici della Lazio, il bomber campano ne avrà per 15-20 giorni. Ma il giocatore vuole bruciare le tappe, e, come si vede su Instagram, non perde tempo: lavoro in acqua per provare a rientrare contro l'Inter. Una corsa contro il tempo per regalarsi l'ennesima sfida, l'ultima della stagione, che potrebbe essere decisiva.