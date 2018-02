Un solo pari negli ultimi cinque incontri. Continua la crisi della Lazio, che nonostante una buona prestazione esce sconfitta da Bucarest nella gara d'andata dei sedicesimi di Europa League contro l'FCSB. Periodo negativo anche per Ciro Immobile, a secco di gol nelle ultime cinque sfide in cui è sceso in campo. In questa stagione, la formazione biancoceleste ha vinto 14 delle 15 sfide in cui l'attaccante napoletano è andato in rete, mentre in caso contrario, la squadra di Inzaghi ha portato a casa solo 5 successi in 12 match. Un dato che testimonia quanto sia importante l'apporto di Immobile alla causa biancoceleste. La Lazio ha bisogno dei gol del suo attaccante per tornare a sorridere.