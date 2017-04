Ciro Immobile, attaccante della Lazio, parla ai microfoni di Sky dopo la vittoria della sua squadra sul campo del Sassuolo: "A volte il campionato ti mette davanti avversarie di questo genere, è stato difficile, ma siamo riusciti a rimanere squadra. Non credo sia stata colpa del derby, quando ci ricompattiamo facciamo la differenza. I gol? Ci credevo, la storia della Lazio è fatta da tanti campioni in attacco come Rocchi, Crespo ecc. Ci sono sempre stati grandi attaccanti, volevo continuare questa tradizione e ci sono riuscito grazie ai miei compagni e ai tifosi. Il derby? È importante fare bene come all’andata, scendere in campo con gli occhi di chi vuole vincere e lottare su ogni pallone, Il 90% delle volte se giochi così il campionato ti dà ragione. La Roma lotterà fino alla fine e noi non dovremo essere da meno".