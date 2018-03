Lazio, Ciro il tuo punto di forza, il punto debole? Immobile, come riporta Repubblica, vuole centrare i suoi obiettivi personali tra campionato e Coppa: in Europa League è a due gol dal capocannoniere Aduriz (6 contro 8). Non solo: è in testa nella classifica della Scarpa d’Oro, insieme ad altri 4 fuoriclasse come Cavani, Kane, Messi e Salah), con la prodezza di tacco contro il Cagliari è addirittura in corsa per il premio Puskas.



NUMERI PRODIGIOSI E TALLONE D'ACHILLE - Non basta, Immobile è on fire: può superare Chinaglia per numero di reti in una stagione (34) e ha il record di gol in trasferta nei 5 campionati top d’Europa (15). Ma la Lazio, contro la Dinamo, per passare il turno dovrà stare attenta alle spalle. Il punto debole della squadra di Inzaghi è la difesa: 50 reti in 42 gare stagionali.