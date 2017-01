Ciro Immobile, decisivo con il suo gol nella vittoria sul Crotone della Lazio, parla a Premium Sport: "La porta sembrava stregata anche oggi, ho sfruttato un errore loro ma le vittorie così servono. Questa vittoria pesa tantissimo per la classifica, oggi abbiamo dimostrato di stare bene perchè abbiamo dominato tutta la partita, mancava solo il gol. Non mi pesava tantissimo il digiuno, con la maturità sono cresciuto sotto questo aspetto, oggi soffrivo perchè volevo fare gol per la squadra. Rigore? Biglia ha calciato bene gli ultimi, dalla prossima vedremo se io o lui, ci metteremo d'accordo. Champions? Era bello vincere per quello, ieri il Napoli ha vinto e dovevamo rimanere sulla scia".