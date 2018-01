Immobile manda un messaggio ai tifosi. Il suo infortunio è forse una delle note più stonate della gara contro il Chievo: chiede il cambio, Inzaghi fa entrare F. Anderson e tutto il popolo laziale rimane con il fiato sospeso, dopo appena 6 minuti di gioco la smorfia. Ci ripensa, Immobile, gioca meno di 30 minuti ed esce dal campo.



PAIDEIA - Immobile viene spedito nella clinica di riferimento, in autoambulanza. Tra due giorni nuovi esami per l'attaccante della Lazio, che salterà il prossimo match contro l'Udinese di Oddo. Sul suo profilo ‘Instagram’ l'attaccante rassicura i propri tifosi: “Contento per la vittoria… ci vediamo presto in campo!”