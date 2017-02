L'attaccante della Lazio Ciro Immobile, presente con Bastos e Vargig all'Istituto Gesù-Maria di via Flaminia, ha parlato del prossimo impegno in campionato contro il Milan: "È importante, sfidiamo una rivale. Ieri hanno vinto una grande partita in nove, solo una grande squadra può farlo. Siamo pieni e carichi di entusiasmo, giochiamo in casa e vogliamo fare una grande partita. Un po' mi pesa non aver segnato a una big perché la Lazio in questo modo può crescere. Ho segnato però all'Atalanta che è come se lo fosse ormai.



Ci manca una vittoria con una big? Il mister ce lo chiede, manca un passo in avanti. Giochiamo bene e ci divertiamo, serve una marcia in più per raggiungere l’Europa. Ci sono tante concorrenti, bisogna fare di più e continuare a fare bene.



L'Olimpico? Il tifo della Lazio ci spinge tanto, spero siano in tanti per una partita fondamentale.



Derby? È ancora presto, ci sono tante partite e ora si parla solo del Milan, siamo sul pezzo per lunedì.



Affetto dei tifosi? Mi fa piacere questo affetto, io lavoro per dare il massimo e farmi rispettare. Quando la gente ti ama è bello ed emozionante. Anche l'atmosfera nello spogliatoio è bella, siamo un gruppo unito che va avanti per un unico obiettivo".