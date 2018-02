Ciro Immobile, attaccante della Lazio, parla a Premium Sport dopo il ko contro il Genoa: "Questa sconfitta deve aiutarci a ricompattare e spero ci sproni a invertire il trend, ma non deve farci deprimere: siamo ancora al terzo posto. Forse siamo un po’ stanchi, nelle ultime settimane abbiamo giocato tanto. Era un’occasione per distanziare le nostre concorrenti, ora dovremo dare tutto a Napoli dove non sarà facile. Dobbiamo girare questo trend negativo. Fisicamente sto migliorando: stasera non sono riuscito a fare quello che volevo, ora dobbiamo voltare pagina e andare a vanti. I fischi a Felipe Anderson? La gente deve capire che questo è il suo modo di giocare, per noi è un giocatore importante e ci darà una grossa mano".