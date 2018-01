Dopo la vittoria della sua Lazio sulla Spal, cui ha segnato quattro gol, Ciro Immobile ha parlato a Premium Sport: "Mi mancava il pallone invernale, lo darò alle mie bimbe. Sono felice per la vittoria, ci serviva per dare continuità a un grande campionato che stiamo facendo, ora vogliamo fare ancora meglio nel girone di ritorno. Da inizio stagione i nostri obiettivi sono rimasti quelli, dobbiamo tenere un passo importante perché Inter e Roma corrono e noi non vogliamo essere da meno. Scarpa d'Oro? Devo continuare così, le responsabilità aumentano, voglio fare bene in tutte e tre le competizioni. Il poker di oggi è bello ed importante".