Ciro Immobile, attaccante della Lazio, parla a Lazio Style Radio alla vigilia del derby: "È bello che il calore della Curva Nord si stia mettendo in evidenza proprio in questo momento, ovvero dopo una sconfitta. Dobbiamo ripartire a testa alta, insieme; stiamo portando avanti qualcosa di importante e non bisogna buttare quanto fatto nei primi otto mesi della stagione sportiva. Ringraziamo la Curva Nord e tutti i tifosi biancocelesti per la vicinanza che ci dimostrano quotidianamente".