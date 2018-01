Secondo Premium Sport, il centravanti della Lazio Ciro Immobile, tornato a disposizione per il biancocelesti, sarà presente nella lista dei convocati per la sfida di Coppa Italia contro il Milan. Discorso diverso invece per Stefan de Vrij: l'olandese potrebbe non prendere parte all'andata della semifinale a causa di un affaticamento muscolare.