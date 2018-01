Niente Milan per Ciro Immobile. L'attaccante campano, uscito al 34' della sfida contro il Chievo per un problema al quadricipite della coscia destra, è stato escluso dalla lista dei convocati per la sfida di domani al Meazza, in programma alle 18. Immobile ieri si è allenato a parte per provare a essere della partita, ma oggi, in accordo con lo staff medico, ha preferito non rischiare. La Lazio spera di recuperarlo per l'andata delle semifinali di Coppa Italia sempre a Milano sempre con il Milan, mercoledì sera. Inzaghi, in conferenza stampa, si è espresso così su Immobile: "Sta migliorando, non era ancora in grado, avremmo potuto anche rischiarlo ma nell'ottica delle tante partite ravvicinate abbiamo parlato con lo staff medico e con il ragazzo per averlo mercoledì nel migliore dei modi".