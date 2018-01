Secondo quanto riporta Sky Sport 24, l'attaccante della Lazio Ciro Immobile non ha preso parte alla seduta di rifinuta alla vigilia del match contro il Milan. Il capocannoniere della Serie A potrebbe essere comunque portato in panchina per averlo al meglio per la semifinale d'andata di Coppa Italia contro i rossoneri di mercoledì prossimo.