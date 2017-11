Un Immobile intimo, tra hobby e briscola, quello che esce fuori dall’incontro con la redazione di ‘Chiamarsi Bomber’. L’attaccante della Lazio, infatti, al Festival del Cinema di Roma, ha risposto ad alcune domande, come riporta Lazionews: “Quest’estate ho preso qualche lezione in vacanza con un maestro, ma non è uno sport che fa per me. Non sono capace”. Poi gli hanno chiesto chi fosse più forte tra Milinkovic e Savic: “Intanto sono contento per lui perché è stato chiamato in Nazionale. Posso dire che è più forte Milinkovic (ridendo, ndr)”. Infine gli hobby: “Se sono forte a briscola? Sì, però briscola in cinque e in Nazionale ci giochiamo spesso”.