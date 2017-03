La sfida a Belotti è aperta. Ciro Immobile per ora è a 16 reti in campionato, mentre il suo ex compagno al Toro veleggia a 22. Ma la Lazio lo mette spesso in condizione di segnare, e la società, come riporta il Corriere dello Sport, tra poco dovrà premiarlo. Già, perché le reti totali per ora sono 18, se dovesse segnare altre due reti per lui scatterebbe bonus contrattuale e ricco premio. E per una volta, altro che portafogli, la Lazio spera che lo superi, e di molto.