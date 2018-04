Oggi pomeriggio, la ripresa, subito, per dimenticare la sconfitta di Salisburgo. La Lazio deve recuperare energie fisiche e mentali in vista del derby contro la Roma. Inzaghi dovrà valutare soltanto le condizioni di Patric, che ha saltato la trasferta austriaca, out dai convocati di Salisburgo per un problema muscolare. Da monitorare anche Lulic e Marusic: il bosniaco ha speso tantissimo, da un paio di partite sembra in debito di ossigeno, mentre il montenegrino è rimasto in panchina. Gli esterni dovrebbero essere entrambi a disposizione per la stracittadina DUBBI – Domani già vigilia, già è il momento delle scelte. Le prove tattiche del derby scatteranno domani, il tecnico di Piacenza confermerà il classico 3-5-2, sulla trequarti dovrà risolvere il ballottaggio tra lo spagnolo Luis Alberto e Felipe Anderson, per supportare Immobile.