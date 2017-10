Sono arrivati i provvedimenti del questore di Roma Guido Marino, in seguito al ritrovamento degli adesivi sulle vetrate della Curva Sud: sono stati firmati 13 daspo per gli ultras laziali, dopo l'idetintificazione di 20 persone. L'informativa di reato (aver commesso atti di discriminazione razziale mediante l’affissione di materiale antisemita, offensivo per il contenuto ed in grado di incitare all’odio razziale) è stata già inoltrata.



La durata dei Daspo è di 5 anni per 12 ultras, di cui uno con obbligo di firma; il tredicesimo, invece, è di 8 anni sempre con obbligo di firma.