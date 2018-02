L'ennesimo tabù da sfatare. Sabato la Lazio è chiamata alla difficile trasferta al San Paolo, dove ad aspettarla troverà la prima forza del campionato. Alla Lazio di Inzaghi servirebbero i 3 punti, dopo due sconfitte ed un pareggio, ma nello stesso tempo c'è grande voglia di sfatare l'ennesimo tabù.



TABU’ NAPOLI – Magari se lo starà chiedendo anche Inzaghi: ce la farà a battere finalmente Sarri? Una domanda lecita, nonostante le 49 vittorie alle spalle, il tecnico piacentino non è mai riuscito a strappare i tre punti alla squadra partenopea. C’è tanta voglia di rivincita in casa Lazio, dopo quello sfortunato 20 settembre in casa, e la volontà di rimettersi in sesto dopo il periodo no degli ultimi giorni. C'è voglia di riprendersi un po' di serenità, che il caso Anderson sembra aver dissipato. Il brasiliano al San Paolo non ci sarà, la Lazio dovrà fare a meno di lui per sfatare un altro tabù.