Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, parla ai cronisti presenti al Coni per parlare di fine campionato: "Pensiamo alla nostra classifica, mancano 4 partite importanti, cercheremo di giocarle al massimo. La Juventus giocherà forte contro Inter e Roma? Penso di sì, come sempre ha fatto. Già contro l'Inter non sarà facile. Ma pensiamo a noi stessi: andremo su un campo difficile come quello di Torino cercando di dare tutto".