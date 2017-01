L'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta della sua squadra contro la Juventus: "Abbiamo regalato il primo quarto d'ora, poi abbiamo avuto la giusta reazione creando qualcosa, ma la partita purtroppo era andata. Ci aspettavamo una Juventus offensiva, ha avuto la fortuna di andare in vantaggio e ha sfruttato quello. Ai primi due tiri ha fatto gol e poi ha gestito. Noi siamo stati bravi a rimanere concentrati per non prenderne altri perché spesso in queste situazioni si tende a mollare. Abbiamo avuto una mancanza di cattiveria generale, non solo in difesa. Sul primo gol non dovevamo far calciare Dybala con tanta libertà e nemmeno far crossare Cuadrado tutto solo. Dovevamo stare più attenti, lo sapevamo che sarebbero partiti forte. I due gol hanno ammazzato la partita. Mi porto via la reazione e il secondo tempo, ma l'inizio no. Non so se sarebbe andata diversamente, ma ce la saremmo giocata di più e poi magari avremmo perso comunque, oppure pareggiato o vinto. Noi sapevamo l'impatto con lo Stadium, ma dovevamo essere più bravi nelle due circostanze dei gol. Abbiamo fatto un buon secondo tempo e siamo stati in partita fino alla fine".